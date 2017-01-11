До уваги водіїв: завтра на дорогах міста та області буде ожеледиця і мокрий сніг

За інформацією Львівського гідрометцентру, 12 січня на дорогах міста Львова та Львівської області збережеться ожеледиця. Вранці та вдень пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовини. Також вдень часом мокрий сніг та сніг. Водіїв просять бути обережними, дотримуватися безпечної дистанції та вмикати фари, передає Львівський портал.

Зокрема, завтра, 12 січня, у Львові хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг. Вдень часом мокрий сніг та сніг, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 14 – 16° морозу, вдень 1 – 3° морозу.