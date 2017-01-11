ОСТАННІ НОВИНИ

До уваги водіїв: завтра на дорогах міста та області буде ожеледиця і мокрий сніг

|

За інформацією Львівського гідрометцентру, 12 січня на дорогах міста Львова та Львівської області збережеться ожеледиця. Вранці та вдень пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовини. Також вдень часом мокрий сніг та сніг. Водіїв просять бути обережними, дотримуватися безпечної дистанції та вмикати фари, передає Львівський портал.

погода

Зокрема, завтра, 12 січня, у Львові хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг. Вдень часом мокрий сніг та сніг, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви       15 – 20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 14 – 16° морозу, вдень 1 – 3° морозу.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Україна чекає, Україна вимагає української пісні!
Ірина ДРАГУН, Львівський портал
Україна чекає, Україна вимагає української пісні!

Чи перемикали ви українські телеканали у Новорічну ніч? Якщо так, то ваші враження навряд чи кардинально інші. Загальна ...

Мрія плюс дія дорівнює ціль
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Мрія плюс дія дорівнює ціль

В кінці року, що минає, всі ми маємо добру традицію будувати плани на наступний рік. Але, на жаль, до їх реалізації не з...

Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати
Львівський портал
Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати

Львівська Мавпа з приходом Нового 2017 року не надто пручалася: час вичерпався, і треба передавати повноваження. Цивіліз...

ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу

У новому році більшість із нас природньо мріє, щоб було краще, ніж торік. Хтось прагне вдосконалення, росту, розвитку, а...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн