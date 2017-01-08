За добу пунктами обігріву у Львові скористалось понад 60 безпритульних

Вночі Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян прийняв 55 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку із значним похолоданням, у Львові цілодобово чергують наряди поліції та Муніципальної дружини, працюють пункти обігріву, забезпечено посилений режим чергування у двох базових лікарнях міста. До власників закладів громадського харчування та усіх громадських організацій звертаються з проханням з розумінням поставитись до ситуації і допомагати людям зігрітись. Загалом за останню добу пунктами обігріву скористалось понад 60 осіб.

Нагадаємо, впродовж 5-8 січня цілодобово працюють три пункти обігріву: на вул. Кирилівській, 3а (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян), на вул. Сербській, 15 (у приміщенні ЛКП «Старий Львів») та на вул. І. Франка, 56 (монастир святого Климентія ордену редемптористів).

«Вночі у нас було 55 осіб. Вдень частина з них залишилась. Приходять і інші відвідувачі, щоб зігрітись. Актуальним зараз для Центру є чоловіче взуття, теплі куртки, білизна, шкарпетки. Якщо хтось має можливість допомогти, просимо звертатися на вул. Кирилівську, 3а», – зазначив Олександр Бородін, директор Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян.

Як розповів Андрій Зозуля, заступник голови Галицької РА, пунктом обігріву на вул. Сербській вчора протягом дня скористалось 7 осіб. На ночівлю не залишався ніхто, однак, є відвідувачі протягом дня, які заходять зігрітись.

«Вночі не було нікого. Протягом дня люди заходять, зігріються і виходять. Вчора протягом дня було десь 7 осіб. Сьогодні зранку не було нікого», – додав Андрій Зозуля.

Нагадаємо, також для усіх, хто потребує зігрітись – з 9:00 до 18:00 год. відкриті перші поверхи шкіл – у кожному районі по одній школі:

у Галицькому районі – школа №9, вул. М. Коперника, 40

у Личаківському районі – БДЮТ Личаківського району, вул. Личаківська, 99

у Залізничному районі – школа №15, вул. Патона, 7

у Сихівському районі – школа №84, вул. Зубрівська, 30

у Шевченківському районі – школа №22, вул. Хімічна, 7

у Франківському районі – школа №83, вул. Івана Пулюя, 16.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих львів’ян, гостей міста просять повідомляти на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80, особливо якщо бачать безпритульних.