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Водіїв та пішоходів Львова попереджають, що завтра на дорогах збережеться ожеледиця

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Гідрометцентр попереджає, що 9 січня на дорогах ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

ozheleducia

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по місту Львову 9 січня на дорогах збережеться ожеледиця. По території Львівської області ввечері 8 січня із збереженням вночі 9 січня місцями сильний сніг. 9 січня на дорогах збережеться ожеледиця. Відтак, усіх учасників дорожнього руху просять бути максимально обережними, обирати помірну швидкість. Також нагадаємо, що 5-8 січня, у зв’язку із значним похолоданням, у Львові цілодобово працюють пункти обігріву.

Також по місту чергують наряди поліції та Муніципальної дружини, працюють пункти обігріву, забезпечено посилений режим чергування у двох базових лікарнях міста. До власників закладів громадського харчування та усіх громадських організацій звертаються з проханням з розумінням поставитись до ситуації і допомагати людям зігрітись.

Впродовж 5-8 січня цілодобово працюють три пункти обігріву: на вул. Кирилівській, 3а (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян), на вул. Сербській, 15 (у приміщенні ЛКП «Старий Львів») та на вул. І. Франка, 56 (монастир святого Климентія ордену редемптористів).

Також для усіх, хто потребує зігрітись – з 9:00 до 18:00 год. відкриті перші поверхи шкіл – у кожному районі по одній школі:

у Галицькому районі – школа №9, вул. М. Коперника, 40

у Личаківському районі – БДЮТ Личаківського району, вул. Личаківська, 99

у Залізничному районі – школа №15, вул. Патона, 7

у Сихівському районі – школа №84, вул. Зубрівська, 30

у Шевченківському районі – школа №22, вул. Хімічна, 7

у Франківському районі – школа №83, вул. Івана Пулюя, 16.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих львів’ян, гостей міста просять повідомляти на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80, особливо якщо бачать безпритульних.

 

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