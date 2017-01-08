Порошенко назвав книги, які вразили його у 2016 році

Президент України Петро Порошенко назвав шість книг, які вразили його у минулому році та які, на його думку, варті уваги. Про це він написав у своєму Twitter.

Це «Спогади»Павла Скоропадського, «25 перемог України» Олександра Палія, «Тамплієри”»Сергія Жадана, «Secondhand time» Svetlana Alexievich, Антологія української поезії ХХ століття від видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» та “Казимир Малевич. Київський період 1928-1930” Тетяни Філевської.

Президент також подає кілька цитат із цих книг. Зокрема, і з книги лауреатки Нобелівської премії з літератури за 2015 рік Світлани Алексієвич:

«Ніхто нас не вчив, як бути вільними. Нас тільки вчили, як вмирати за свободу».

Фото: 112 Украина