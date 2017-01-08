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На львівських маршрутах працює 238 автобусів

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Станом на 14.30 год на маршрутах працює 238 автобусів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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Як повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Сергій Бабак, станом на 14.30 год в місті на маршрутах працює 238 автобусів. Також на лініях курсує 62 трамваї та 41 тролейбус.

Відтак, станом на 14.30 год в місті працює:

81 автобус – АТП №1

40 автобусів – АТП 14630

40 автобусів – «Фіакр»

50 автобусів – «Успіх БМ»

27 автобусів – «Міра і К».

Також на маршрути виїхало 62 трамваї та 41 тролейбус.

«У вихідні та святкові дні кількість автобусів на маршрутах є меншою, оскільки пасажиропотік зменшується. Вчора та сьогодні не виїхало багато автобусів з технічних причин. За словами перевізників, такої низької температури повітря не витримує дизель. Тому з автобусами, які працюють на дизелі, є проблеми. Автобуси, які працюють на бензині, на маршрути повиїжджали», – зазначив Сергій Бабак.

 

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