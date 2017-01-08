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Львівські патрульні допомогли пасажирам двох поламаних автобусів, які потерпали від холоду

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Львівські патрульні допомогли пасажирам двох несправних автобусів, які потерпали від морозу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

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Сьогодні зранку на автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Дідилів патрульні помітили автобус, який стояв на повороті і частково на проїжджій частині. В автобусі перебувало 50 пасажирів. Водій повідомив, що йому потрібно два хомути аби відремонтувати транспортний засіб і продовжити рух. Патрульні допомогли знайти інший автобус, який відвіз людей до Львова. Водія патрульні теж не залишили на морозі, разом з ним об’їздили автозаправні станції та знайшли необхідні запчастини. Допомогли відремонтувати автобус, який теж одразу вирушив до Львова. Автобус прямував з міста Чернігів до Львова на екскурсію, а згодом до Яремче.

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Близько 12 години патрульні отримали виклик, що у Буському районі біля населеного пункту Вербляни люди просять допомоги. Інспектори взводу по обслуговуванню доріг державного значення одразу приїхали па місце події. В автобусі перебували 20 осіб з них 5-ро дітей. Усі дуже змерзли. Допоки їхав автобус забрати пасажирів, на узбіччі розпалили багаття, аби усі могли зігрітися, а рятівники з Буського загону ДСНС привезли гарячий чай. Шкільний автобус, відвіз усіх до кафе, господар якого погодився прийняти людей до себе допоки відремонтують їхній транспорт. Автобус прямував з Німеччини до Києва.

Фото: патрульна поліція Львова

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