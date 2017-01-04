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У Львові затримали квартирного злодія на місці скоєння злочину

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У Львові патрульні затримали квартирного злодія на місці скоєння злочину. Як встановили працівники Франківського відділу поліції, 30-річний раніше судимий львів’янин викрав з квартири ювелірні вироби. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівщини.

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3 січня на оперативну лінію 102 зателефонували небайдужі громадяни, котрі повідомили, що у під’їзді їхнього будинку знаходиться підозрілий чоловік.

На виклик прибув наряд патрульної поліції. Поліцейські затримали чоловіка поблизу будинку, коли той намагався утекти.

Після того, на місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 30-річний львів’янин, котрий, підібравши ключ до замка вхідних дверей, проник в одну з квартир будинку і звідти викрав ювелірні прикраси. Поліцейські вилучили у нього інструменти скоєння злочину та інші речові докази.

Невдовзі суд обере крадію міру запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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