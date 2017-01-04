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У Львові працівник СБУ погрожував вбивством і вимагав хабар

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Працівник Служби безпеки України у Львові вимагав у громадянина шість тисяч доларів неправомірної винагороди, автомобіль, а також погрожував своїй жертві вбивством. “Перевертня у погонах” затримали під час отримання хабаря.

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«Співробітник Служби безпеки України у Львові вимагав у громадянина хабар у розмірі 6 тисяч доларів та автомобіль. Окрім хабаря, працівник СБУ також погрожував особі фізичною розправою та вбивством» – повідомляє джерело.

Затримували чоловіка представники військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону спільно з працівниками внутрішньої безпеки СБУ на вулиці Степана Бандери.

Наразі зловмиснику інкримінують вимагання, яке може потягнути на п’ять років тюрми. Інші деталі в інтересах слідства поки що не розголошуються.

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