У Львові працівник СБУ погрожував вбивством і вимагав хабар

Працівник Служби безпеки України у Львові вимагав у громадянина шість тисяч доларів неправомірної винагороди, автомобіль, а також погрожував своїй жертві вбивством. “Перевертня у погонах” затримали під час отримання хабаря.

«Співробітник Служби безпеки України у Львові вимагав у громадянина хабар у розмірі 6 тисяч доларів та автомобіль. Окрім хабаря, працівник СБУ також погрожував особі фізичною розправою та вбивством» – повідомляє джерело.

Затримували чоловіка представники військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону спільно з працівниками внутрішньої безпеки СБУ на вулиці Степана Бандери.

Наразі зловмиснику інкримінують вимагання, яке може потягнути на п’ять років тюрми. Інші деталі в інтересах слідства поки що не розголошуються.

Дивись.info.