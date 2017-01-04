Суд заочно арештував Курченка

Олігарху, соратнику екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомив його адвокат Юрій Сухов, передає УНІАН.

За словами Сухова, у вівторок пізно увечері суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Курченку у вигляді тримання під вартою.

При цьому Сухов додав, що оскаржить це рішення в апеляційному порядку.

Нещодавно Печерський суд вже виносив рішення про взяття під варту Курченка, проте Апеляційний суд Києва скасував це рішення, і Генпрокуратура повторно звернулася до Печерського райсуду з клопотанням про взяття його під варту.