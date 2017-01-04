Податківці нагадують, що за одного працюючого тепер треба сплатити 704 грн

Шановні керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи – підприємці та громадяни із 01 січня 2017 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить 3200,0 гривень. Таким чином, мінімальний страховий внесок із зарплати (22%) – 704,0 гривні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

«Мінімальний страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, ця сума не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску (352,0 грн.) із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пропорційно до сплаченого єдиного внеску – йдеться у повідомленні податківців.

Доступною мовою, за одного працюючого роботодавець має заплатити 22% податку, що дорівнює 704,0 гривні. Але, як відомо обіцяних 3200 на руки працівники також не отримають, бо із зарплати працівник маєте сплатити 18% податку на доходи та 1,5% військового збору. Відтак на руки людині залишається всього 2576 гривень.