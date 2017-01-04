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Патрульні затримали крадія «добра» із автомобілів

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У Львові затримали крадія цінних речей із автомобілів. Зловмисника затримали патрульні за повідомленням від пильного львів’янина.

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Так близько 4-ї години ранку, на службу 102 надійшов виклик про те, що на вулиці Заводській, невідомий оглядає салони автомобілів та перевіряє чи відчинені у них двері. Заявник також повідомив патрульним прикмети підозрюваного.

Екіпажі вийшли у піше патрулювання і при обстеженні території побачили схожого чоловіка. Він ніс з собою спортивний рюкзак сірого кольору та спортивний брезентовий чохол. Під час спілкування з поліцейськими невідомий різко кинув речі та почав втікати. Патрульні наздогнали його та затримали на вулиці Гайдамацькій.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка доставили до Шевченківського відділу поліції. Йому 24 роки, він раніше притягався за крадіжки. У 2015 році його тримали під вартою, а зараз він перебуває під грошовою заставою за 4 епізоди крадіжок.

Серед спортивного інвентарю, який переносив громадянин, виявили лижі, лижні чоботи, рукавиці, шолом та лижну маску. Затриманий щоразу плутався у походженні цих речей. Згодом знайшли автомобіль Volkswagen на вулиці Медовій, у якому було розбите скло. Інспектори зв’язались з власником, який написав заяву про крадіжку гірськолижного спорядження. Справу передали слідчим.

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