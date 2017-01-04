На Сихові мало не вчаділо п’ятеро людей

Вчора у приватному будинку по вулиці Довгій мало не вчаділо п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, небезпечна подія сталася 3 січня о 20:30 на вулиці Довгій, (Сихівський район Львова – ред.) в приватному житловому будинку.

За попередніми даними отруїлися чадним газом 5 осіб. Четверо потерпілих, серед яких неповнолітня дитина та громадянин Туреччини, були шпиталізовані до лікарні. Одна особа від госпіталізації відмовилася.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку. Причини події з’ясовуються.