ОСТАННІ НОВИНИ

На Сихові мало не вчаділо п’ятеро людей

|

Вчора  у приватному будинку по вулиці Довгій мало не вчаділо п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

швидка

За даними відомства, небезпечна подія сталася 3 січня о 20:30 на вулиці Довгій, (Сихівський район Львова – ред.) в приватному житловому будинку.

За попередніми даними отруїлися чадним газом 5 осіб. Четверо потерпілих, серед яких неповнолітня дитина та громадянин Туреччини, були шпиталізовані до лікарні. Одна особа від госпіталізації відмовилася.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку. Причини події з’ясовуються.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Мрія плюс дія дорівнює ціль
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Мрія плюс дія дорівнює ціль

В кінці року, що минає, всі ми маємо добру традицію будувати плани на наступний рік. Але, на жаль, до їх реалізації не з...

Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати
Львівський портал
Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати

Львівська Мавпа з приходом Нового 2017 року не надто пручалася: час вичерпався, і треба передавати повноваження. Цивіліз...

ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу

У новому році більшість із нас природньо мріє, щоб було краще, ніж торік. Хтось прагне вдосконалення, росту, розвитку, а...

Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн