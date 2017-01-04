Кабмін погодив спрощений митний контроль для пасажирів поїзда Київ – Львів – Перемишль

Кабінет міністрів України погодив спрощене проходження митних процедур для пасажирів поїзда Київ – Львів – Перемишль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Напередодні нового року Кабінет міністрів України затвердив розпорядження «Про проведення експерименту щодо здійснення прикордонного та митного контролю в електропоїзді «Інтерсіті+». Розпорядженням передбачено опрацювання всіма причетними службами та запровадження механізму прикордонного та митного контролю під час руху поїзда між станціями Львів і Мостиська-2 та у зворотному напрямку.

ПАТ «Укрзалізниця» вітає ініціативу Уряду про проведення митних процедур під час курсування поїзда.

«Оперативне затвердження цього документа, адже тепер час у дорозі майже на годину зменшився – до 6 годин 40 хвилин», – повідомив директор з пасажирських перевезень і сервісу ПАТ «Укрзалізниця» Ігор Романків.

«Але швидкість митного та прикордонного контролю залежить не тільки від залізничників і посадовців. Від пасажирів це також залежить, адже спроби провозити недозволені товари й інші порушення при перетині кордону можуть зіпсувати поїздку та звести нанівець таку гарну ініціативу», – додав Ігор Романків.

Нагадаємо, що 23 грудня 2016 року перший рейс здійснив новий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 705/706 Київ – Львів – Перемишль. За даними залізничників, він швидко стає популярним серед пасажирів. Так, вчора, 3 січня 2017 року, поїздом № 705/706 скористалося 360 пасажирів, і їх кількість постійно зростає. «На 8 січня вже викуплено 560 місць. Отже, вже можна говорити майже про стовідсоткову заповненість поїзда.