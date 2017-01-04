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Держборг України скоротився

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Сукупний державний борг України в листопаді зменшився на 1,19%, або на 0,81 млрд доларів до 67,54 млрд доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

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Державний і гарантований державою борг на кінець листопада становить 1 728,88 млрд гривень, або 67,54 млрд доларів проти 1 742,64 млрд гривень, або 68,35 млрд доларів місяцем раніше (станом на 1 січня – 65,506 млрд доларів, або 1 572,180 млрд гривень).

До того ж прямий зовнішній борг за місяць зменшився на 0,77%, або на 0,28 млрд доларів до 36,09 млрд доларів, тоді як прямий внутрішній борг зменшився на 1,58% до 540,70 млрд гривень.

Гарантований державою борг на 30 листопада 2016 року становить 264,33 млрд гривень, або 10,33 млрд доларів.

ЕП

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