В Україні введуть субсидії на покупку електромобілів?

Покупку авто з нульовими викидами планують стимулювати доплатою. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на круглому столі, присвяченому перспективам розвитку електротранспорту в Україні, пише Автоцентр.

За словами Омеляна, до 2020 року в загальному обсязі продажів відомство має намір підвищити частку електричних машин до 15%.

«Для цього передбачається прибрати ПДВ і акцизний збір на електромобілі, а також збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації екологічно чистих автомобілів. Все це, за розрахунками міністерства, зменшить вартість електричних авто в Україні на 21,6%», – йдеться у повідомленні.

Крім того, покупку авто з нульовими викидами планують стимулювати доплатою, пише видання.

«Якщо так станеться, українці зможуть компенсувати частину витрат на придбання працюючого на електриці автомобіля», – йдеться в повідомленні.

Як пише видання, про які суми йдеться – не повідомляється.

«Терміни теж невідомі. На 2017 рік міністр Омелян спрогнозував прихід трьох відомих автовиробників», – йдеться в повідомленні.

Загальний список потенційних інвесторів включає такі автомобільні бренди: Toyota, Volkswagen, PSA Peuageot-Citroen, GM, Hyundai, Honda, Suzuki, Nissan і Fiat.