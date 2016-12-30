У Жидачеві чоловік облаштував в себе в будинку нарколабораторію

На Львівщині поліцейські виявили лабораторію для виготовлення наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Мешканець Жидачева налагодив у власному будинку виробництво особливо небезпечної психотропної речовини «амфетамін». Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили обладнання та п’ятдесят доз наркотику.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України підполковник поліції Олександр Міщанинець, 37-річний мешканець Жидачева обладнав у власному будинку лабораторію для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини «амфетамін». Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили обладнання та п’ятдесят доз наркотику.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України підполковник поліції Олександр Міщанинець, 37-річний мешканець Жидачева обладнав у власному будинку лабораторію для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини «амфетамін». За добу зловмисник виготовляв близько двохсот доз наркотика. Чоловік раніше судимий за злочини, пов’язані з розповсюдженням наркотиків.

Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили лабораторне обладнання, хімічні реактиви, інгредієнти для виготовлення психотропних речовин, понад кілограм прекурсорів та п’ятдесят доз «продукту». За цінами «чорного ринку» вартість вилученого наркотику становить п’ятнадцять тисяч гривень.

Усі вилучені препарати та обладнання скеровані на експертизу, вирішується питання кваліфікації цього злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Фото: ГУНП