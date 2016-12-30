Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів, - Гройсман

Стипендії отримуватимуть не менше 40-45% студентів. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Львівський портал.

За його словами, цього тижня за дорученням глави уряду відбулась зустріч представників студентської спільноти з міністром соціальної політики Андрієм Ревою та представниками Міністерства освіти і науки України.

«Під час обговорення сторони попередньо домовилися зафіксувати на рівні постанови Кабінету Міністрів України процент студентів, які будуть мати право на отримання академічної стипендії: не менше 40-45%», – зазначив Володимир Гройсман.

Як наголосив прем’єр-міністр, система стипендій повинна мотивувати студентів до успіхів у навчанні та підтримувати якість знань.

«Вже з лютого 2017 року академічні стипендії будуть виплачуватись у нових розмірах. Мінімальна академічна стипендія буде складати 1100 грн, для окремих спеціальностей – 1400 грн, для відмінників – 1600 грн, для відмінників окремих спеціальностей – 2360 грн», – пояснив він.

Також Володимир Гройсман зауважив, що з 1 січня запроваджується новий Порядок виплати соціальних стипендій: «Розмір соціальної стипендії для абсолютної більшості студентів – 1000 грн, для студентів-сиріт і студентів, позбавлених батьківського піклування – 2000 грн. При цьому у ВНЗ 1-2 рівнів акредитації мінімальний розмір соцстипендії складе 750 грн на місяць».

Фото: соцмережі