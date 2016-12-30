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Прорив труби залишив без води майже 13 тисяч жителів Соснівки

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Вчора близько 09:15 в місті Соснівка Червоноградської міської ради, стався порив магістрального трубопроводу (на відрізку Бендюзький водозабір) діаметром 300 мм, внаслідок чого без водопостачання залишилось місто Соснівка. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

вода

Внаслідок аварії без водопостачання залишилося 12500 мешканців, 90 житлових будинків, 2 дитячих навчальних заклади, 3 загальноосвітні середні школи та Соснівська міська лікарня. О16:50 пошкодження ліквідували. Водопостачання міста відновлено у повному обсягу.

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