Прорив труби залишив без води майже 13 тисяч жителів Соснівки

Вчора близько 09:15 в місті Соснівка Червоноградської міської ради, стався порив магістрального трубопроводу (на відрізку Бендюзький водозабір) діаметром 300 мм, внаслідок чого без водопостачання залишилось місто Соснівка. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Внаслідок аварії без водопостачання залишилося 12500 мешканців, 90 житлових будинків, 2 дитячих навчальних заклади, 3 загальноосвітні середні школи та Соснівська міська лікарня. О16:50 пошкодження ліквідували. Водопостачання міста відновлено у повному обсягу.