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Під час митного контролю поїзда Київ-Перемишль поляки впіймали перших контрабандисток

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У середу, 28 грудня, під час митного контролю поїзда Інтерсіті сполученням Київ-Перемишль у Медиці працівники польської митниці виявили у двох пасажирок сигарети без польських акцизних знаків.

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35-річна і 41-річна українки заховали контрабандні сигарети у верхньому одязі та коробці з-під фруктового соку. Загалом у обох пасажирок митники конфіскували 156 пачок сигарет, інформує прес-центр Митної служби Польщі.

Проти порушниць вже відкрили кримінальне провадження. Окрім того, Митниця Республіки Польща подала до Прикордонної служби Польщі клопотання про скасування документів про малий прикордонний рух для двох контрабандисток.

Як Львівський портал повідомили, 23 грудня до польського міста Перемишль приїхав перший потяг сполученням Київ – Львів – Перемишль № 705/706, який курсуватиме щоденно.

Джерело: zaxid.net

 

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