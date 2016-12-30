Патрульні оприлюднили подробиці скандалу з головою Жовківської РДА

Патрульна поліція Львова оприлюднила деталі інциденту із керівницею Жовківської РДА Надіє Щур, яку вночі затримали за підозрою у водінні автомобілем в нетверезому стані. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

«Так, близько 23.00 патрульні отримали орієнтування про автомобіль «Шевроле Авео», водій якого буде керувати з явними ознаками алкогольного сп’яніння від міта Рава-Руська в напрямку Львова», – зазначила речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

Як йдеться у повідомленні далі, вже о 00.25 даний автомобіль було помічено на 58 км автодороги М-09 Львів – Рава-Руська. Він рухався із порушеннями правил дорожнього руху, маневрував по дорозі, а також мав увімкнені протитуманні фари, хоча туману не було.

Отож, патрульні прийняли рішення зупинити цю машину і після розмови з водієм помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Водію було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці, проте останній відмовився та повідомив, що хоче проходити огляд у медзакладі.

«Тому, було вирішено доставити її на огляд до Львова на вул. Наукову, 49. У приміщенні наркодиспансеру лікар відібрала на аналіз біоматеріали, але не дозволяла патрульним бути присутніми та не дала можливості поставити підпис на пломбі», – зазначила Катерина Рибій.

Як наголошують патрульні, протягом всього часу у приміщенні перебували активісти із різних громадських організацій.

«Виник конфлікт. На місці працювали також слідчі. Були написані спочатку дві заяви про можливе фальсифікування результатів освідчення та шахрайські дії, оскільки лікар не надав жодних документів які б підтвердили її право перебувати у приміщенні наркодиспансеру та проводити будь які дослідження», – йдеться у повідомленні.

Згодом провели аналізи і вони виявилися негативними. Експертиза показала у водія менше 0,2 проміле.

Як повідомляв Львівський портал, керівника Жовківської РДА Надію Щур затримали за підозрою у водінні автомобілем в нетверезому стані. Згодом стало відомо, що голова Жовківської РДА написала заяву на звільнення.