Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати

Львівська Мавпа з приходом Нового 2017 року не надто пручалася: час вичерпався, і треба передавати повноваження. Цивілізовано і без атракцій. Хоча би без таких, які ми спостерігали у році, що минає. Чого тримати себе за язик: накоїла таки Мавпа на Львівщині у 2016-му, дай Боже усім звіриним кагалом потім це розгребти. Освічені люди, які непогано знаються як на тваринництві, так і на східних календарях, взагалі наголошують, що 2016-ий на Львівщині можна рахувати, як рік за два. Надто вже багато однозначних і не дуже подій трапилося. А наслідки їх відчуватимуться ще не один рік.

Мавп’ячу естафету під пильним наглядом королівських кам’яних Левів підхопить молодий львівський Півень, який ще мабуть не здогадується, що залишила йому у спадок попередниця. Львівський портал вводить в курс справ прийдешню тваринку, принагідно пригадуючи, що ми пережили у році, що минає, аби не прокукурікати те, що ще не встигли змавпувати.

Для уникнення натяків не певний рейтинг подаємо події без прив’язки до значимості чи певного хронологічного порядку.

Патрульні на дорогах Львівщини

З 25 січня 2016 вперше в Україні на території Львівщині патрульні розпочали роботу на стаціонарних постах шести головних ділянок трас міжнародного та національного значення. А вже з 11 лютого патрульна поліція почала охороняти всі населені пункти області. Відтак, близько 500 кілометрів навколо Львова вже майже рік охороняє патрульна поліція. Патрульні зосереджені в трьох стаціонарних пунктах, які раніше використовували для свої роботи працівники ДАІ.

Сьогодні особовий склад патрульних поліцейських Львова і області становить 840 співробітників. Одномоментно на зміну заступає близько 140 осіб, з яких 13 екіпажів по двоє осіб відправляються в область, а решта працює в місті.

Патріотичний Марш, присвячений захисникам України

Цьогоріч до 25-тої річниці Збройних Сил України у центрі Львова військові влаштували масштабний Марш захисників України. В цей день проспектом Свободи парадом пройшли колони з 1000 українських воїнів, волонтерів та громадських активістів.

Крім того, до параду була залучена військова техніка та автомобілі, якими волонтери доставляють на Схід допомогу. А жителям та гостям міста показали більш як півсотні одиниць військової техніки. З окремими її зразками львів’яни могли ознайомитись зблизька.

Такий військовий парад у Львові провели вперше за роки незалежності України. Тож на марш захисників прийшли подивитися кілька тисяч містян.

Боротьба за світову шахову корону та її наслідки

У березні 2016 року впродовж двох тижнів у Львові проходив Чемпіонат світу з шахів серед жінок. Фінансування турніру проводилось за рахунок бюджету – 12,4 мільйонів гривень. Також Львівська міська рада виділила понад 7 млн гривень на проведення чемпіонату. За 9 партій львів’янка Марія Музичук програла світову шахову корону китаянці Хоу Іфань.

Після проведення світового шахового чемпіонату у Львові виник скандал через те, що Федерація шахів України не розрахувалася із Міжнародною федерацією шахів, заборгувавши 60 тис. євро. Відтак, було створено спеціальну комісію у складі представників Держфінінспекції, Національної поліції, обласної прокуратури, служби безпеки, яка мала перевірити виставлені рахунки, зокрема за проживання, харчування та оренду залу під час боротьби за світову шахову першість. Окрім того, поліція відкрила кримінальну справу через розтрату коштів під час чемпіонату.

Невдало сплановане вбивство бізнесмена Богдана Копитка

29 серпня у Старому Селі вибухнув автомобіль, що належав «Львівхолодкомбінату», унаслідок чого загинули три особи. Згодом стало відомо, що «Мерс», який вибухнув під Львовом, ще й розстріляли. Пізніше з’явилась інформація, що, ймовірно, це був замах на керівника ПАТ «Львівський холодокомбінат» Богдана Копитка, який є доволі відомою особою у вузьких кримінальних колах. В свою чергу, «Лімо» не пов’язує підрив їхнього автомобіля із діяльністю підприємства.

З місця подій вилучено реактивний протитанковий гранатомет, п’ять патронів травматичної дії, три деформовані кулі та 115 гільз від патронів, два магазини до автомата Калашникова. Вибухівку заклали заздалегідь, ще під час укладення на цьому місці нового дорожнього покриття.

У вересні у Києві затримали замовника замаху на життя бізнесмена Богдана Копитка. Під час прес-конференції перший заступник глави Нацполіції України Вадим Троян повідомив усі деталі, суми і дійових осіб замаху на вбивство. Один із затриманих у справі – член злочинної банди відомого кримінального авторитета Володимира Дідуха (Вова Морда) Дмитро Гаврилюк. Відтак, 30 вересня 2016 року замовника і чотирьох виконавців замаху на Копитка арештували.

Трагічне фаєр-шоу у нічному клубі

У ніч на 27 листопада (одразу ж після Дня пам’яті жертв Голодомору) у Львові в розважальному центрі «Мі100» сталась масштабна пожежа. З 14 госпіталізованих загинув один чоловік, у якого обгоріло понад 90% тіла. Зазначимо, що останнього госпіталізованого виписали з лікарні аж 16 грудня.

30 листопада за клопотанням, погодженим з прокурором, Франківський районний суд Львова обрав запобіжний захід стосовно в.о директора розважального центру «Мі100» у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 87 тисяч гривень.

Після цієї трагедії депутати міської ради Львова вимагали впровадження дієвого механізму обмеження розважальних заходів у місті на час пам’ятних та жалобних дат.

Грибовицька трагедія

Усе почалося із пожежі, яка спалахнула 28 травня. Вже наступного дня львів’янам порадили не відкривати вікна вночі через токсини. Вранці, 30 травня, пожежники загасили останні метри пожежі. Однак на випадок повторного загорання на місці події залишились чергові машини, адже насправді сміття горіло всередині звалища. Цього ж дня, орієнтовно о 15.30, на Грибовицькому сміттєзвалищі трапився обвал сміття, а під багатотонними завалами непотребу опинилася три пожежники та еколог. У перші години катастрофи для порятунку людей на сміттєзвалищі бракувало рукавиць та респіраторів...

31 травня стало відомо, що на Грибовицькому сміттєзвалищі дала тріщину дамба із шкідливими токсинами. Якщо б вона не встояла, то двометрова хвиля затопила би токсичними нечистотами найближчі села. Окрім того, ліва сторона Грибовицького сміттєзвалища також опинилася під загрозою зсуву. Поліція у свою чергу відкрила кримінальне провадження. На той момент більшість експертів вже заявляло, що під лавиною сміття у 100 метрів заживо поховано четверо людей. За добу після обвалу рятувальники знайшли перше тіло колеги. Загиблим, якого знайшли, виявився пожежник з міста Рава-Руська.

Водночас, мер Львова Андрій Садовий запевняв на людях, що не отримував жодних пропозицій щодо рекультивації сміттєзвалища. Такі заяви обурили місцевих активістів, які принесли йому смітники. Наляканий ситуацією мер навіть проігнорував сесію, сховавшись за спинами владик.

Станом на 19:30 (31 травня), знайшли тіла двох загиблих рятувальників, що опинилися під завалами сміття. Ними виявились Рудий Юрій – начальник ДПРП-48 м. Рава-Руська та Вненкевич Андрій – начальник караулу ДПРЧ-17 м. Жовква. О 21:15 рятувальники віднайшли тіло пожежного ДПРЧ-17 по охороні міста Жовква сержанта служби цивільного захисту Юнка Богдана Юрійовича – третього працівника ДСНС, якого розшукували.

1 червня у Львові оголосили жалобу за загиблими рятувальниками. Натомість тіло еколога не знайшли досі …

Маски-шоу у ЛМР

9 червня у Львові стався безпрецедентний випадок, коли місто, яке весь час декларувало європейські цінності, перетворилося на поле протистояння влади та громадян. Вхід у Ратушу, де сидить львівський мер, фактично забарикадували правоохоронці, в кількох метрах від Ратуші чатували автозаки із військовими людьми у камуфляжі. Після того, як громадськість позбавили права взяти участь на слуханнях ЛМР, сталися масові бійки. Через заворушення сесію невдовзі зупинили. Активісти таки прорвалися до зали засідань та вимагали «Садового у відставку!». Після скасування сесії ЛМР облогу Ратуші поволі зняли, а більшість силовиків покинули центр Львова. Однак питання громадських активістів стосовно вирішення проблеми Грибовицького сміттєзвалища, і хто винен у Грибовицькій катастрофі – залишилися відкритими…

Трамвай на Сихів

17 листопада у Львові сталася подія, про яку говорили останні дев’ять років, – урочисто запустили перший трамвай на Сихів. Новий трамвайний маршрут №8 сполучив центральну частину Львова із його найбільшим спальним масивом – Сиховом. У «Львівелектротрансі» розраховують, що кожного дня цим маршрутом користуватиметься близько 50 тисяч людей. Цікаво, що довжина трамвайної колії на Сихів, – 11,5 км, і це у два боки. Сама ж вартість сучасного проекту «Трамвай на Сихів» – 27,35 млн євро. Левова частина коштів позичені, і їх необхідно обов’язково повернути.

Зауважмо, що наразі відкрито лише частину проекту – сполучення трамваєм з площі Соборної до кінотеатру Довженка. Наступний етап – це продовження сполучення до «Санта-Барбари».

І все було би чудово, якби кожен з етапів реалізації цього проекту не супроводжувався якимись скандалами, інтригами та розслідуваннями.

Продати не своє: багатомільйонна афера львівських чиновників із землями Рясне-Руського

Цього року «вибухнув» гучний скандал довкола земель Рясне-Руської сільської ради. Світло на багатомільйонну аферу міського голови Львова Андрія Садового вдалося пролити завдяки розслідуванню журналістів Львівського порталу. Так, львівський мер примудрився «продати» інвесторам під індустріальний парк понад 23 гектари землі, яка навіть не належить юрисдикції міськради Львова. На всіх документах є підписи міського голови. Більше того, того на цій оборудці, очевидно, вдалося добряче «нагріти руки»: під час продажу даної ділянки було втричі занижено її ринкову вартість. Нормативна грошова оцінка вищезгаданої земельної ділянки становить 140 мільйонів гривень, а продали – за 52 мільйони гривень.

Мешканці Рясне-Руського не раз перекривали дорогу та приходили під стіни міськради висловити своє обурення, адже на цих землях знаходяться їхні городи. Більше того, вони вимагають, щоби відповідальність за «дерибан» їхньої землі ніс особисто Андрій Садовий, з легкої руки якого і продали цю ділянку.

Варто наголосити, що справа набрала розголосу і за неї взялися правоохоронні органи, а потім і Генпрокуратура. Так, у листопаді в міській раді навіть проводилися відповідні обшуки, за результатами яких було вилучено документи про аферу на 88 мільйонів.

Отож, будемо сподіватися, що справу не спустять на гальма, і нечисті на руку чиновники таки будуть покарані.

Скуштуйте сальмонели: злощасна «фестівська» кухня другий рік поспіль труїть людей

Прикрий інцидент стався наприкінці жовтня: до Львівської обласної інфекційної лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції потрапили близько двадцяти осіб, які харчувалися у «Трапезній» в УКУ, що входить до компанії «Холдинг емоцій !FEST». Серед госпіталізованих були працівники та відвідувачі вишу, студенти і діти. У цей день вони їли курячі крильця та млинці з м’ясом.

Варто наголосити, що у компанії таки пообіцяли виплатити постраждалим компенсацію. Втім, коли дійшло до діла, то за саме лікування заплатили, а ось у якості компенсації запропонували… «бофони» на харчування у мережі «Fest Lokal».

Не можна не згадати і про схожий випадок, який стався торік у ресторані «Театр пива «Правда», що також входить до «Холдингу емоцій «!Фест»: тоді у кафе отруїлося більше півсотні осіб. Але, як бачимо, помилки, які коштують клієнтам здоров’я, самих «фестівців» так нічого і не навчили…

Масштабний страйк перевізників, або «Скажи дякую Садовому за те, що пішки йдеш додому»

У Львові 30 серпня деякі перевізники оголосили страйк і не виїхали на маршрути. Це спричинило справжній хаос та жахливі незручності для ні в чому не винних львів’ян: величезні натовпи озлоблених людей на зупинках і прокльони на адресу міських чиновників та самих перевізників.

Страйкарі висунули міській владі п’ять основних вимог. Зокрема, було запропоновано ввести обмеження кількості пільговиків, або ж часове обмеження безкоштовного проїзду.

І хоча у міськраді неодноразово відбувалися зустрічі за круглим столом з участю мера та представників перевізників, ніяких конкретних результатів вони не мали.

Вимог страйкарів так і не було виконано, але конфлікт якимсь дивним чином вичерпався і «розрулився». Відтак вже з 1 вересня автобуси повернулись на маршрути, таким чином «змилостивившись» над львів’янами.

Прощання з народним генералом

Чутки про те, що у Міністерстві внутрішніх справ готують усунення в.о. начальника ГУ НП у Львівській області Дмитра Загарії, ширились давно, проте стали чимось більшим у листопаді-грудні цього року. Спочатку 12 листопада голова поліцейської комісії Головного управління Національної поліції у Львівській області Вікторія Балицька повідомила про намір вищого керівництва «посунути» Д. Загарію, а уже 12 грудня стало відомо про те, що він написав рапорт на звільнення. Згодом виявилось, що Дмитро Загарія залишиться працювати у правоохоронних органах – для нього підготували посаду очільника нового управління з кадрового контролю, протидії корупції і люстрації Національної поліції України. 13 грудня в актовій залі головного управління поліції відбулось офіційне прощання із Дмитром Загарією. Його проводжали оплесками як керівництво міста та області, так і побратими-поліцейські та громадини, що були присутні у залі. Крісло ж очільника поліції Львівщини зайняв Валерій Середа – колишній ректор університету внутрішніх справ.

Сміттєва столиця України

Після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, куди звозили відходи зі всього Львова, полігон нарешті закрили. І тут постала нова проблема: куди везти 600 тон сміття, що його щодня продукують львів’яни? Місто почало швидко тонути у смітті, як рейтинг його очільника… У міської влади Львова знайшовся «вихід» – відходи почали возити обласними сміттєзвалищами. «Сюрпризи» зі Львова не стали до смаку місцевим мешканцям населених пунктів, тому полігони почали відмовляти приймати сміття. Згодом Львівська міськрада почала приховувати кінцеві точки доїзду львівських сміттєвозів, аби громада не бунтувала. Декілька місяців сміття возили до столиці на сміттєспалювальний завод. А потім львівські відходи поїхали у турне Україною, і тут почався розігруватись справжній голлівудський сюжет: вантажівки зі львівським сміттям зупиняли ледь не у кожній області. Усе було без документів, дозволів, люди длубалися у смітті, щоб знайти докази львівської «прописки» відходів. Водночас мер Львова Андрій Садовий нарікав на політичне сміття і на негідників-перевізників, що ніяк його не слухають. А прокуратура тим часом розслідувала цю справу як могла: повідомила про підозру працівникам ЛКП «Збиранка» і на той час начальнику управління ЖКГ міськради Юрію Гольцю. Також прокуратура вимагає визнати протиправною бездіяльність міського голови Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради щодо вирішення проблеми Грибовицього сміттєзвалища.

На вивезення сміття до областей України викидали десятки мільйонів, майданчики на вулицях міста стояли переповнені. На Левандівці навіть вигадали історію про тиф, щоб у них вивезли сміття. Ліси, яри, узбіччя доріг, заводи – де лишень не побувало цього року львівське сміття. Уже міського голову і на сесію облради Рівного викликали на «килим», і депутатів «Самопомочі» в містах та областях ледь не проклинали. Але львівське сміття нелегко перемогти, воно всюдисуще. І навіть новий перевізник-месія, що взяв до своїх рук сміття у Львові, і пообіцяв, що матиме власний полігон, поки що не порятував місто від відходів. Додамо, що мерія оголосила пропозицію щодо купівлі ділянки під полігон за 30 млн грн., і вже є навіть пропозиції. Також конкурс на інвестора під сміттєпереробний завод оголосила Львівська ОДА, і теж має певні результати.

Житло на кістках

16 листопада стало відомо, що з території колишнього гетто на вулиці Чорновола, 45-б вивезли рештки людей і почали завозити будівельну техніку. Забудовник вирішив звести на цьому місті житлову багатоповерхівку Diplomat Tower, але не так склалось, як гадалось. У міській раді відхрестились від цієї забудови, мовляв, видавали дозвіл лише на офісні приміщення. Тим часом забудовник на своєму сайті уже розпочав продаж житла. Згодом виявилося, що у ТОВ «Горизонт-Захід 1» є низка інших порушень у цьому будівництві, тому Інспекція ДАБК зупинила зведення будинку «на кістках».

Золоті нардепи

Е-декларації багатьох держслужбовців, м’яко кажучи, шокували український народ. Народні депутати, покликані бути слугами народу, відкрилися для громадян по-новому. Серед представників Львівщини «відзначилися» брати Дубневичі, які задекларували на двох 700 млн грн. готівкою, більше 500 земельних ділянок, дорого вартісні годинники, картини, коштовності, нерухомість, безліч підприємств і ще багато чого цікавого.

Одруження за добу у Львові

У 2016 році у закоханих зі Львова з’явилась можливість одружитися за добу. Нова послуга від Мін’юсту дала змогу швидко та зручно зареєструвати шлюб без попередньої реєстрації і відвідувань відділів РАЦСу.

Тож тепер молодятам не потрібно чекати місяць для того, щоб одружитись. Достатньо лише зв’язатися з партнерами проекту, обрати для себе зручний час і місце, і шлюб зареєструють з тими урочистими заходами, які самі визначать.

Щодо місця проведення, то нареченим дали можливість обирати ще й локації для проведення своєї весільної церемонії: Музей народної архітектури та побуту у Львові «Шевченківський гай» з його національним колоритом та церемонією з дотриманням українських традицій, стадіон «Арена Львів» і Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького.