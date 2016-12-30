На якому кордоні з Польщею найбільше автомобілів

На кордонах з Польщею простоює 550 транспортних засобів. Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордослужби України у Facebook, передає Львівський портал.
Станом на сьогодні на 12.00 перед пунктами пропуску з Польщею перебуває наступна кількість автомобілів:
«Рава-Руська» – 150
«Краковець» – 150 (додаткова – 60 л/а)
«Угринів»” – 70
«Устилуг» – 50
«Ягодин авто» – 50
«Смільниця» – 20
«Грушів» – 0
«Шегині» – 0
Просимо подорожуючих врахувати зазначену інформацію та обирати для перетину кордону менше завантажені пункти пропуску!