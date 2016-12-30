На вулиці Богданівській під вантажівкою провалився асфальт

Сьогодні, 30 грудня на вулиці Богданівській у Львові під вантажівкою провалився асфальт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Як йдеться в повідомленні, ДТП трапилася біля церкви, що на вулиці Богданівська. Вантажівка провалилася під асфальт. Великий витік з каналізаційних труб на дорогу. Провалля збільшується.

Як інформує ЛМР, під час обстеження фахівці «Львівводоканалу» з’ясували, що під дорогою зруйнувався столітній каналізаційний колектор, ремонт якого був запланований на січень 2017 року.

Зараз на місці працює аварійна бригада «Львівводоканалу», щоб у найкоротші терміни усунути проблему.

Нагадаємо, вчора частину вул. Богданівської відкрили для проїзду транспорту після ремонту.

Фото: патрульна поліція Львова