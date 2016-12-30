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На вулиці Богданівській під вантажівкою провалився асфальт

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Сьогодні, 30 грудня на вулиці  Богданівській у Львові під вантажівкою провалився асфальт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

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Як йдеться в повідомленні, ДТП трапилася біля церкви, що на вулиці Богданівська. Вантажівка провалилася під асфальт. Великий витік з каналізаційних труб на дорогу. Провалля збільшується.

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Як інформує ЛМР, під час обстеження фахівці «Львівводоканалу» з’ясували, що під дорогою зруйнувався столітній каналізаційний колектор, ремонт якого був запланований на січень 2017 року.

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Зараз  на місці працює аварійна бригада «Львівводоканалу», щоб у найкоротші терміни усунути проблему.

Нагадаємо, вчора частину вул. Богданівської відкрили для проїзду транспорту після ремонту.

Фото: патрульна поліція Львова

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