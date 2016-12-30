На свята у Львові буде безпечніше. В управлінні поліції запустили Ситуаційний центр

У Львові сьогодні, 30 грудня, у переддень новорічних свят відбулось відкриття Ситуаційного центру ГУ НП у Львівській області, що виконуватиме функції колишніх чергових частин різних підрозділів поліції Львівщини. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На відміну від звичних чергових частин, у Ситуаційному центрі немає тек з паперами, документів: усе комп’ютеризовано. В одну зміну працює 9 осіб: троє диспетчерів міста, один диспетчер області, двоє аналітиків, працівник, що слідкує за особами під домашнім арештом та начальник зміни з помічником. Усі вони отримують інформацію з мап міста та області, відеокамер, Інтернету та усіх інших можливих ресурсів.

«В першу чергу, була побудована єдина оптична мережа, що з’єднала СБУ, поліцію і місто та практично всі відеокамери «Львівавтодору», поліції та міста були залиті в одну мережу. Всі камери, що ми бачимо, бачить місто і СБУ.

У нас в Ситуаційному центрі є три диспетчери міста – вони керують нарадами у місті Львові, четвертий диспетчер координує те, що відбувається в області з тим, що є у місті. Один працівник слідкує за особами, що перебувають під домашнім арештом. Він контролює, чи є людина на місці. У разі чогось він реагує, відсилає наряд. Також є два аналітики. Завдання цих людей – працювати на випередження. Якщо ми бачимо у соцмережах, що щось відбувається, чи може відбутися, то їх задавання – збирати інформацію про розвиток подій, щоб можна було швидше інформувати громадян та владні структури. Начальник зміни і йог помічник – люди, що приймають управлінські рішення. Вони контактують зі всіма службами, керівництвом органами влади. Раніше черговим була та людина, що передає інформацію, зараз ця людина має приймати управлінське рішення», – розповів керівник управління аналітичної роботи Рубін Юрій.

За його словами, вартість цього проекту – 1 млн. 800 тис. грн.

Як повідомив керівник поліції Львівської області Валерій Середа, Ситуаційний центр координує патрульну поліцію, групи швидкого реагування та поліцію охорони.

«Це буде сервіс поліцейських послуг, а в майбутньому хочемо приєднати усі оперативні служби: ДСНС, екстрену медицину, прикордонників і так далі. Мета такого центру – пришвидшення реагування на події, повідомлення від громадян, що дасть можливість надати якісну і вчасну допомогу. Оператори будуть бачити фактично всю область, бо багато населених пунктів перекрито камерами відеоспостереження. Це все виведено на сервер, який і є основою роботи. Це надасть аналітикам можливість якісно підготувати інформацію керівництву поліції і представникам влади», – зазначив В. Середа.