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На Львівщині завершився чемпіонат України з біатлону

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Упродовж 24-29 грудня на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України в с. Яворів Турківського району тривав чемпіонат України з біатлону та чемпіонат України з біатлону серед юнаків та дівчат. Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

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Загалом в цих представницьких змаганнях взяли участь понад 150 учасників у різних вікових категоріях. Це представники збірних шести областей України – Львівської, Тернопільської, Київської, Харківської, Чернігівської та Сумської, а також міста Києва.

Кращими в збірній команді біатлоністів Львівщини виявилися Ростислав Павлусь, Володимир Фірцович, Василь Копитко, Юлія Городна, Роман Гелиш, Назар Якимів, Єлизавета Линда та Олег Патласов.

Фото: ЛОДА

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