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На Львівщині заочно судитимуть осіб, що більше восьми років перебувають у міжнародному розшуку

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За процесуального керівництва прокуратури Львівської області 30 грудня поточного року скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох організаторів злочинного угруповання, які переховуються від органів досудового розслідування та суду понад 8 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

суд

Учасники організованої групи упродовж 2004-2006 років під приводом залучення пайових внесків осіб в будівництво майбутнього житлового будинку у м. Львові заволоділи коштами більше ста потерпілих на суму понад 10 млн грн.

Крім того, встановлено, що вказане угруповання в своїй діяльності використовуючи фіктивні підприємства та підробляючи бухгалтерські документи ухилились від сплати податків на суму біля 4 млн. грн., легалізувавши при цьому майже 800 тис грн., здобутих злочинним шляхом.

У подальшому вказані кошти вивезли за кордон де і самі довгий час переховуються.

Останні перебувають в міжнародному розшуку, а обвинувальні акти стосовно цих осіб скеровані до суду для проведення заочного засудження.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

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