На Львівщині заочно судитимуть осіб, що більше восьми років перебувають у міжнародному розшуку

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області 30 грудня поточного року скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох організаторів злочинного угруповання, які переховуються від органів досудового розслідування та суду понад 8 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Учасники організованої групи упродовж 2004-2006 років під приводом залучення пайових внесків осіб в будівництво майбутнього житлового будинку у м. Львові заволоділи коштами більше ста потерпілих на суму понад 10 млн грн.

Крім того, встановлено, що вказане угруповання в своїй діяльності використовуючи фіктивні підприємства та підробляючи бухгалтерські документи ухилились від сплати податків на суму біля 4 млн. грн., легалізувавши при цьому майже 800 тис грн., здобутих злочинним шляхом.

У подальшому вказані кошти вивезли за кордон де і самі довгий час переховуються.

Останні перебувають в міжнародному розшуку, а обвинувальні акти стосовно цих осіб скеровані до суду для проведення заочного засудження.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.