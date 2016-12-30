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На Львівщині вогнеборцям вдалось врятувати від пожежі три житлові будинки

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На Львівщині вогнеборці врятували від знищення вогнем три житлових будинки та господарську будівлю. Про це Львіському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

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29 грудня о 22:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській будівлі в м. Рава-Руська по вул. 1-го грудня, 8 Жовківського району. На місце події оперативно виїхало пожежно-рятувальне відділення ДПРП-48 м. Рава-Руська. Завдяки професійним діям вогнеборців вдалось швидко ліквідувати пожежу, запобігши поширенню вогню на розташовані поруч 2 житлових будинки. Пожежу локалізовано о 22:55 та повністю ліквідовано о 23:25. Вогонь встиг знищити покриття на площі 90 кв.м, перекриття на площі 40 кв.м, стіну на площі 6 кв.м, 2 т сіна, пошкодити перекриття та покриття на площі 24 кв. м.

30 грудня о 00:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі в м. Борислав по вул. Городище, 1. На місце події виїхали пожежно-рятувальні відділення ДПРЧ-6 м. Борислав та ППЧ-36 НГВУ «Бориславнафтогаз». Пожежу локалізовано о 01:18 та повністю ліквідовано о 02:43. Вогнеборцям вдалось врятувати житловий будинок та господарську будівлю, що були розташовані поруч. Вогонь встиг знищити господарську будівлю та 1,5 т сіна.
На місці події працювало 3 одиниці техніки та 10 людей особового складу.

Причина виникнення займань встановлюється. Постраждалих на пожежах немає.

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