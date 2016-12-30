На Львівщині під час бійки зловмисник пробив череп 18-річному хлопцю

У Трускавці затримали зловмисника , який важко травмував 18-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, 10 грудня у Трускавці між двома молодими чоловіками на вулиці виник конфлікт, під час якого один важко травмував іншого. Потерпілий, 18-річний мешканець Дрогобича, був госпіталізований у місцеву лікарню, де медики діагностували у нього : «важку черепно-мозкову травму у вигляді вдавленого багатоуламкового перелому тім’яної і лобної кісток, перелом лобної кістки, забій головного мозку важкого ступеня, крововилив та рани в тім’яно-лобній ділянці».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне важке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Працівники Трускавецького відділення поліції встановили особу зловмисника – ним виявився 21-річний мешканець Дрогобича, студент одного з трускавецьких навчальних закладів. За його словами, під час конфлікту він кинув у потерпілого камінь і поцілив йому у голову.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, суд обрав для нього міру запобіжного заходу – домашній арешт. Досудове розслідування триває.