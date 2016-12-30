Митники оприлюднили графік роботи у Новорічні та Різдвяні свята

Львівська митниця повідомляє про графік роботи у Новорічні та Різдвяні свята. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС України у Львівській області.

З метою сприяння суб’єктам підприємницької діяльності, забезпечення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів митні пости «Мостиська», «Краковець», «Рава-Руська», «Смільниця», «Угринів», «Грушів», «Смільниця», «Львів-аеропорт» будуть працювати цілодобово у звичайному режимі.

Митний пост «Малехів» та відділ митного оформлення №1 (м.Городок):

02 та 09 січня 2017 р. – з 09:00 до 18:00;

З 03 по 06 січня 2017 р. – у звичному режимі;

01, 07, 08 січня 2017 р. – вихідні дні.

Митні пости «Броди», «Стрий», «Дрогобич», «Львів-поштовий», «Запитів», а також відділи митного оформлення № 2 та №3 – у звичному режимі.

Контактний телефон: (032) 258-99-69.