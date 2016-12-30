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Минулої доби у зоні АТО троє українських військових отримали поранення

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За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але троє бійців зазнали поранень Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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На Луганському напрямку зберігається бойова активність ворога у звичних рубежах оборони – в районі Станиці Луганської, на дальніх підступах до Кримського, а також в районі Попасної. Там вчора бойовики здійснили низку збройних провокацій з використанням стрілецької зброї та гранатометів.

Загалом противник порушив режим тиші на Луганському напрямку вісім разів.

На Донецькому напрямку, як і добою раніше, вчора сили окупантів відкривали вогонь по всій лінії фронту за виключенням Донецького аеропорту.

На Маріупольському напрямку ситуація залишається аналогічною попереднім дням за єдиним виключенням – бойовики різко зменшили кількість випадків використання мінометів.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку зафіксовано 24 ворожі збройні провокації.

Джерело: Еспресо. TV

 

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