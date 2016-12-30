Минулої доби у зоні АТО троє українських військових отримали поранення

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але троє бійців зазнали поранень Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
На Луганському напрямку зберігається бойова активність ворога у звичних рубежах оборони – в районі Станиці Луганської, на дальніх підступах до Кримського, а також в районі Попасної. Там вчора бойовики здійснили низку збройних провокацій з використанням стрілецької зброї та гранатометів.
Загалом противник порушив режим тиші на Луганському напрямку вісім разів.
На Донецькому напрямку, як і добою раніше, вчора сили окупантів відкривали вогонь по всій лінії фронту за виключенням Донецького аеропорту.
На Маріупольському напрямку ситуація залишається аналогічною попереднім дням за єдиним виключенням – бойовики різко зменшили кількість випадків використання мінометів.
Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку зафіксовано 24 ворожі збройні провокації.
Джерело: Еспресо. TV