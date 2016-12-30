Мінекології дало добро на створення у Львові «Білогорської долини»

Міністерство екології та природних ресурсів схвалило створення ландшафтного заказника загальнодержавного рівня “Торфовище Білогорща”. Про це у Facebook повідомила львів’янка, громадська активістка Наталія Кузьма, передає кореспондент Львівського порталу.
За інформацією керівника Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Руслана Гречаника, наступним кроком обласна адміністрація підготує необхідні по процедурі документи для КМУ.
«І очікуємо Указ Президента про створення Заказника», – додала вона.
Нагадаємо, поблизу скандальної території колишнього заводу «Сільмаш» після вивезення «сміттєвої» техніки хочуть створити «Білогорську долину».