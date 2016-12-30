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Мінекології дало добро на створення у Львові «Білогорської долини»

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Міністерство екології та природних ресурсів  схвалило створення ландшафтного заказника загальнодержавного рівня “Торфовище Білогорща”. Про це у Facebook повідомила львів’янка, громадська активістка Наталія Кузьма, передає кореспондент Львівського порталу.

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За інформацією керівника Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Руслана Гречаника, наступним кроком обласна адміністрація підготує необхідні по процедурі документи для КМУ.

«І очікуємо Указ Президента про створення Заказника», – додала вона.

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Нагадаємо, поблизу скандальної території колишнього заводу «Сільмаш» після вивезення «сміттєвої» техніки хочуть створити «Білогорську долину».

 

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