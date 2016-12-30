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Мерія продовжує збір пропозицій щодо купівлі ділянки під сміттєсортувальний комплекс

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Міськрада продовжує збір пропозицій щодо розташування ділянки для розміщення полігону ТПВ та сміттєсортувального комплексу до кінця січня, з метою детальнішого опрацювання та огляду запропонованих локацій. Про це Львівському порталу повіомили у прес-службі Львівської міської ради.

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Нагадаємо, що земельна ділянка повинна знаходитись у межах Львівської області та мати площу 25-30 га.

Умови:

  • право набуття земельної ділянки:

Придбання за ринковою ціною в органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб.

Спільне використання існуючих полігонів ТПВ.

  • додаткові умови:

У разі набуття права користування земельною ділянкою від органів місцевого самоврядування – додаткове постійне відрахування місцевій громаді – 50 грн. за 1т  твердих побутових відходів.

У разі спільного використання існуючого полігону ТПВ – рекультивація та подальша експлуатація полігону буде здійснюватися за фінансової підтримки Львівської міської ради та за  екологічними стандартами країн Євросоюзу під супроводом європейських фахівців.

Експлуатація нового полігону ТПВ та сміттєсортувального комплексу  буде здійснюватись  за проектом та за нормами,  які відповідають екологічним стандартам країн Євросоюзу і під супроводом європейських фахівців.

Пропозиції подавати за адресою: 79006, м. Львів, пл. Ринок,1.  Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Тел.: (032) 297-59-14.

Раніше повідомлялося, що поблизу Львова є 5 населених пунктів, готових продати землю під львівське сміття

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