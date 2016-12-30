«Львівелектротранс» грозиться з нового року розпочати справжнє «полювання» на «зайців»

Із січня 2017 року ЛКП «Львівелектротранс» посилить контроль за платіжною дисципліною пасажирів. Про це йдеться на Facebook-сторінці підприємства.

Так, до контролю, окрім інспекторів служби безпеки підприємства будуть залучені інші працівники підприємтсва, які за бажанням отримали відповідні посвідчення на право здійснення контролю, а також жетони контролера. Окрім цього до контролю за платіжною дисципліною пасажирів будуть залучені працівники “Муніціпальної дружини”.

ЛКП «Львівелектротранс» попереджає, що безквитковий проїзд в електротранспорті є адміністративним правопорушенням, яке передбачено статтею 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення і карається штрафом у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду (40 грн.). Також нагадуємо Вам про те, що відповідно до статті 185(9) Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів, пов`язану із фізичним опором або образою чи іншими протиправними діями.

«Просимо наших пасажирів із розумінням поставитися до підсилення контролю за платіжною дисципліною, оскільки дохід від реалізації квитків є одним із основних джерел надходжень коштів на підприємство», – наголошують у «Львівелектротрансі».

Фото: Facebook-сторінка підприємства