Діти зі Сходу приїдуть до Львова на Різдво

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій запросив до Львова дітей учасників бойових дій зі сходу України та дітей загиблих Героїв, аби ознайомити їх з традиціями святкування Різдва на Західній Україні. Впродовж 4 – 8 січня на дітей чекатиме насичена програма і кожен отримає пам’ятний подарунок про Львів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«До нас в гості 4 січня приїдуть 11 хлопців і дівчат та учасник бойових дій з дружиною, як супроводжуючі. Проїзд, поселення, харчування та всі заплановані розваги для дітей – безкоштовні. Працівники Центру постійно супроводжуватимуть гостей Львова», – розповіли у Центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Відтак, для дітей заплановані різноманітні екскурсії Львовом та поїздка в Жовкву. Серед розваг – вистава в театрі, каток, центр розваг «Веселка», кінотеатр (3D).

Окрім святкової Різдвяної вечері, діти відвідають Літургію у церкві та фестиваль «Різдво в Гаю». Також дітей залучать до колядування.

А вже 8 січня діти поїдуть додому, отримавши пам’ятні подарунки про Львів.