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Діти зі Сходу приїдуть до Львова на Різдво

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Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій запросив до Львова дітей учасників бойових дій зі сходу України та дітей загиблих Героїв, аби ознайомити їх з традиціями святкування Різдва на Західній Україні. Впродовж 4 – 8 січня на дітей чекатиме насичена програма і кожен отримає пам’ятний подарунок про Львів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

різдво

«До нас в гості 4 січня приїдуть 11 хлопців і дівчат та учасник бойових дій з дружиною, як супроводжуючі. Проїзд, поселення, харчування та всі заплановані розваги для дітей – безкоштовні. Працівники Центру постійно супроводжуватимуть гостей Львова», – розповіли у Центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Відтак, для дітей заплановані різноманітні екскурсії Львовом та поїздка в Жовкву. Серед розваг – вистава в театрі, каток, центр розваг «Веселка», кінотеатр (3D).

Окрім святкової Різдвяної вечері, діти відвідають Літургію у церкві та фестиваль «Різдво в Гаю». Також дітей залучать до колядування.

А вже 8 січня діти поїдуть додому, отримавши пам’ятні подарунки про Львів.

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