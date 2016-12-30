ОСТАННІ НОВИНИ

Чергові бригади «Львівтеплоенерго» обіцяють працювати у вихідні дні

|

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», у вихідні та святкові дні – 31 грудня, 1, 2, 7, 8 та 9 січня – на підприємстві працюватимуть чергові бригади, які слідкуватимуть за стабільною роботою об’єктів теплопостачання та якісною подачею гарячої води, передає Львівський портал.

2010_06_23_005-890x395

«У святкові та вихідні дні підприємство працюватиме у звичному режимі, здійснюючи подачу тепла та гарячої води усім споживачам. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, тому кожен, в разі потреби, може туди звернутися за номером 15-85», – розповіли у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Фото: Leopolis.News

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати
Львівський портал
Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати

Львівська Мавпа з приходом Нового 2017 року не надто пручалася: час вичерпався, і треба передавати повноваження. Цивіліз...

ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу

У новому році більшість із нас природньо мріє, щоб було краще, ніж торік. Хтось прагне вдосконалення, росту, розвитку, а...

Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн