Чергові бригади «Львівтеплоенерго» обіцяють працювати у вихідні дні

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», у вихідні та святкові дні – 31 грудня, 1, 2, 7, 8 та 9 січня – на підприємстві працюватимуть чергові бригади, які слідкуватимуть за стабільною роботою об’єктів теплопостачання та якісною подачею гарячої води, передає Львівський портал.

«У святкові та вихідні дні підприємство працюватиме у звичному режимі, здійснюючи подачу тепла та гарячої води усім споживачам. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, тому кожен, в разі потреби, може туди звернутися за номером 15-85», – розповіли у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Фото: Leopolis.News