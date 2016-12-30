Через отруєння чадним газом чоловік потрапив до лікарні

Внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано мешканця Винник. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 29 грудня о 17:30 год. у приватному житловому будинку на вул. Ломоносова, 41а, (м. Винники) ймовірно, отруївся чадним газом чоловік, 1986 року народження. Постраджалого госпіталізовано до обласної клінічної лікарні (20% карбоксигемоглобіну),

За інформацією аварійної служби ПАТ «Львівгаз», отруєння трапилось внаслідок несправності печі на твердому паливі. Подачу газу до будинку тимчасово припинено.

Причини події – з’ясовують.