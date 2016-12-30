Безпеку у період Новорічних свят забезпечуватимуть більше тисячі поліцейських

У Львові та області під час Новорічних свят охорону публічного порядку забезпечуватимуть більше тисячі правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Про те як правоохоронці Львівщини підготувались до забезпечення публічного порядку у Львові та у області у період новорічних свят розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Таран.

У Львові основну увагу правоохоронці приділятимуть охороні публічної безпеки у центральній частині міста, де проходить Різдвяний ярмарок, біля ялинки та на площі Ринок, де проводитимуться масові заходи та у новорічну ніч відбуватиметься ЗD шоу. На вулицях Львова та у містах області буде збільшена кількість піших патрулів поліції.

«Починаючи від 31 грудня особовий склад поліції Львівщини працюватиме у посиленому режимі. З числа правоохоронців сформовані спеціальні групи для оперативного реагування на можливі правопорушення, будуть працювати додаткові слідчо-оперативні групи, а також створені мобільні вибухотехнічні групи, до складу яких увійдуть експерти-вибухотехніки та кінологи», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Таран.

Поліцейські звертаються до мешканців Львова, Львівської області, а також гостей нашого міста з проханням дотримуватись правил поведінки у публічних місцях, не порушувати законодавство та бути ввічливими. Пам’ятайте, що більшість злочинів люди скоюють, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння – це хуліганства, бійки, які зазвичай закінчуються тілесними ушкодженнями, сімейні та побутові конфлікти та інші правопорушення. Тому не зловживайте спиртним і поводьтесь пристойно.

У випадку якщо ви стали жертвою чи очевидцем скоєння злочину чи правопорушення, повідомляйте про це правоохоронців на оперативну лінію 102 або звертайтесь до поліцейських безпосередньо на вулиці. У такий самий спосіб повідомляйте про підозрілі предмети, виявлені у публічних місцях.

Фото: Львівські новини