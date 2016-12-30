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Безпеку у період Новорічних свят забезпечуватимуть більше тисячі поліцейських

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У Львові та області під час Новорічних свят охорону публічного порядку забезпечуватимуть більше тисячі правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

The authorities of Lviv install New Year Tree on the square in front of the Opera Theatre
The authorities of Lviv install New Year Tree on the square in front of the Opera Theatre

Про те як правоохоронці Львівщини підготувались до забезпечення публічного порядку у Львові та у області у період новорічних свят розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Таран.

У Львові основну увагу правоохоронці приділятимуть охороні публічної безпеки у центральній частині міста, де проходить Різдвяний ярмарок, біля ялинки та на площі Ринок, де проводитимуться масові заходи та у новорічну ніч відбуватиметься ЗD шоу. На вулицях Львова та у містах області буде збільшена кількість піших патрулів поліції.

«Починаючи від 31 грудня особовий склад поліції Львівщини працюватиме у посиленому режимі. З числа правоохоронців сформовані спеціальні групи для оперативного реагування на можливі правопорушення, будуть працювати додаткові слідчо-оперативні групи, а також створені мобільні вибухотехнічні групи, до складу яких увійдуть експерти-вибухотехніки та кінологи», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Таран.

Поліцейські звертаються до мешканців Львова, Львівської області, а також гостей нашого міста з проханням дотримуватись правил поведінки у публічних місцях, не порушувати законодавство та бути ввічливими. Пам’ятайте, що більшість злочинів люди скоюють, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння – це хуліганства, бійки, які зазвичай закінчуються тілесними ушкодженнями, сімейні та побутові конфлікти та інші правопорушення. Тому не зловживайте спиртним і поводьтесь пристойно.

У випадку якщо ви стали жертвою чи очевидцем скоєння злочину чи правопорушення, повідомляйте про це правоохоронців на оперативну лінію 102 або звертайтесь до поліцейських безпосередньо на вулиці. У такий самий спосіб повідомляйте про підозрілі предмети, виявлені у публічних місцях.

Фото: Львівські новини

 

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