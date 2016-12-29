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Виші оприлюднять правила прийому абітурієнтів до 15 січня

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Міністерство освіти і науки України дозволило вченим радам вищих навчальних закладів перенести терміни затвердження власних Правил прийому з 15 грудня 2016 року до 15 січня 2017 року. Про це Львівському порталу  повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОДА.

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Також у Міністерстві перенесли терміни внесення вишами до Єдиної електронної бази з питань освіти конкурсних пропозицій для здобуття вищої освіти.

У Міністерстві також поінформували, що вищі навчальні заклади можуть затверджувати власні Правила прийому до 15 січня 2017 року, а відкриті та закриті конкурсні Пропозиції для здобуття вищої освіти вносити до Єдиної бази до 31 січня 2017 року.

Зі спеціальним роз’ясненням відомства можна ознайомитись тут.

 

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