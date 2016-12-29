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Відтепер українці можуть їхати в Коста-Ріку без віз, але МЗС цього не рекомендує

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Уряд Коста-Ріки з грудня запровадив безвізовий режим на поїздки до 90 днів для громадян України. Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС  на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

паспорт

Необхідною вимогою для в’їзду українського громадянина в Коста-Ріку є наявність паспортного документа, термін дії якого складає не менше 90 днів на момент виїзду з Коста-Ріки.

При виїзді з території держави повинен бути сплачений збір у розмірі 29 доларів незалежно від типу паспортного документа подорожуючого.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок на територію Панами, Коста-Ріки і Нікарагуа у зв’язку з наближенням урагану “Отто”.

 

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