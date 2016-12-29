В останню суботу 2016 року військові капелани помоляться за Героїв АТО і Небесної Сотні

У суботу, 31 грудня, об 11:00 на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища відбудеться поминальна молитва за загиблими Героями АТО і Небесної Сотні. Молитву очолять військові душпастирі Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла ЛА УГКЦ. По це інформує «Духовна Велич Львова», передає кореспондент Львівського порталу.

Також о 9:00 год. у Гарнізонному храмі служитиметься Божественна Літургія за померлих та панахида. Мешканців міста запрошують долучитись до спільної молитви та вшанувати пам’ять Героїв.

Нагадаємо, з благословення владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, останньої суботи місяця на місці поховання Героїв АТО та Небесної сотні на Личакові капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла служать панахиду.