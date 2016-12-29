ОСТАННІ НОВИНИ

В останню суботу 2016 року військові капелани помоляться за Героїв АТО і Небесної Сотні

|

У суботу, 31 грудня, об 11:00 на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища відбудеться поминальна молитва за загиблими Героями АТО і Небесної Сотні. Молитву очолять військові душпастирі Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла ЛА УГКЦ. По це інформує «Духовна Велич Львова», передає кореспондент Львівського порталу.

личаківський цвинтар

Також о 9:00 год. у Гарнізонному храмі служитиметься Божественна Літургія за померлих та панахида. Мешканців міста запрошують долучитись до спільної молитви та вшанувати пам’ять Героїв.

Нагадаємо, з благословення владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, останньої суботи місяця на місці поховання Героїв АТО та Небесної сотні на Личакові капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла служать панахиду.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу

У новому році більшість із нас природньо мріє, щоб було краще, ніж торік. Хтось прагне вдосконалення, росту, розвитку, а...

Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн