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В обмінниках Львова дорожчає долар та євро

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У Львові напередодні новорічних свят долар подекуди подорожчав на 50 копійок, а євро на 45 копійок відповідно. Про це повідомляє кореспондент «Львівського порталу».

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Зокрема на початку тижня купівля\продаж долара відбувалася за курсом  26.30\27.10 грн за долар, а сьогодні в обмінниках Львова за долар в середньому дають на руки 26.80 грн. Натомість продаж відбувається по 27.40 грн за долар.

У слід за доларом подорожчав й курс готівкового євро. Сьогодні за одне євро всередньому просять 28,69 грн, а дають 27,80 грн.

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