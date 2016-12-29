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У Вірменському провулку облаштували освітлення та ведеться відеоспостереження

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У Вірменському провулку облаштували освітлення та ведеться відеоспостереження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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Як розповіла начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, у нещодавно відремонтованому Вірменському провулку влаштували зовнішнє освітлення, зокрема, тут змонтували 4 вуличні ліхтарі. Також ведеться відеонагляд. «Завдяки приватному підприємцю Вірменський провулок перебуває під посиленим відео наглядом», – зазначила Ліля Онищенко.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Львова закінчили роботи з відновлення Вірменського провулку. Тут замінили загальносплавну каналізацію, відреставрували та захистили склепіння пивниць, замостили провулок збереженими плитами з доповненням бруківки.

Крім того, за кошти Міністерства культури та національної спадщини Польщі відреставровано колону св. Христофора.

Нагадаємо, реставраційні роботи у Вірменському провулку тривали продовж двох років. Вартість заміни загальносплавної каналізації склала 555 тис. грн. Реставраційні роботи обійшлись у 286 тис. грн.

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