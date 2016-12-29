У полоні РФ щонайменше 17 українців, – МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з триваючими репресіями, незаконними затриманнями, обшуками, арештами, тортурами та жорстоким поводженням щодо громадян України. Відомо, що сьогодні на території держави-окупанта щонайменше 17 українських бранців. Ще понад сотня українців у полоні на окупованих територіях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МЗС.

За даними міністерства, цинічне нехтування засадничими правами людини і свободами перетворило правоохоронну та судову систему держави-агресора на репресивно-каральні інструменти, що сприяють становленню нового тоталітарного режиму в Росії. Окрім того РФ й надалі продовжує ігнорувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських домовленостей.

«Держава-агресор продовжує ігнорувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських домовленостей щодо обміну заручників і незаконно утримуваних осіб за принципом «всіх на всіх». Хоча й в Україну повернулося шестеро бранців, їхня кількість не зменшилася, а, навпаки, зросла: наразі нам відомо про політично вмотивоване утримання на території держави-окупанта щонайменше 17 українців. Ще більше наших співвітчизників безпідставно затримано та заарештовано на окупованому Кримському півострові. Понад сто українців у жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих районах Донецької та Луганської областей», – йдеться у повідомленні.

Українці в полоні РФ зазнають тортур та методів психологічного тиску.

«Росія продовжує практику систематичних безпідставних відмов українським консулам у наданні дозволів на відвідання українських політичних в’язнів. Існують беззаперечні свідчення щодо систематичного застосування щодо громадян України, які утримуються на території Росії та на окупованих територіях, недозволених методів дізнання, тортур, методів психологічного тиску… Особливого загострення набула ситуація з громадянами України, яких шахрайським способом було втягнуто в незаконні схеми із розповсюдження наркотичних речовин на території РФ. Лише протягом цього року в Росії за вчинення злочинів у сфері наркообігу було засуджено майже тисячу наших співвітчизників, кримінальні справи більшості з яких базувалася на сфабрикованих матеріалах», – повідомляють у МЗС.

Дії Кремля стосовно громадян України набули настільки непрогнозованого і загрозливого характеру, що в Україні змушені застерігати співвітчизників від здійснення поїздок на територію Російської Федерації та на тимчасово окуповані нею українські території.

«Москва в порушення норм міжнародного права й надалі продовжує утримувати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенка, Миколу Карпюка, Ферата Сайфуллаєва, Сергій Литвінова, Олексій Чирнія, Руслана Зейтуллаєва, Станіслава Клиха, Валентина Вигівського, Юрія Прімова, Віктора Шура, Олександра Костенка, Євгена Панова, Рустема Ваітова, Енвера Бекірова, Емір-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Мамутова, Арсена Джеппарова, Ремзі Меметова, Мустафу Дегерменджи, Зеврі Абсеїтова, Рустема Абільтарова, Алі Асанова, Андрія Коломієця, Володимира Балуха, Теймура Абдуллаєва, Узаїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Володимира Присича, Олексія Штиблікова, Олексія Бесараба, Володимира Дудка, Олексія Стогнія, Гліба Шаблія, Леоніда Пархоменка, Редвана Сулейманова, Еміля Джемаденова, Рустема Ісмаілова, Миколу Шиптура та багатьох інших українців. Ще двоє громадян України – Ільмі Умеров і Микола Семена, хоч і не знаходяться сьогодні у в’язниці, однак продовжують піддаватись переслідуванню з боку російської окупаційної влади», – застерігають у МЗС.

Водночас МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно і без будь-яких додаткових умов звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України та закликає держави-члени ООН «вжити подальших консолідованих кроків для посилення тиску на Російську Федерацію через злісне порушення нею ключових положень Загальної декларації прав людини, Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських… методів поводження з людьми…»