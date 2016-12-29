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У перший день нового року вірян запрошують на передріздвяне дійство в собор св. Юра

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1 січня, у Всесвітній День Миру, львів’ян і гостей міста запрошують на спільну молитву за мир до Архикатедрального Собору святого Юра. Про це повідомляє «Духовна Велич Львова», передає Львівський портал.

cобор святого Юра

Зокрема, о 16:00 год. відбудеться Вечірня, на завершення якої зі Святилища буде винесено Вифлеємський вогонь Миру. Відтак, на площі перед пам’ятником Праведному Митрополиту Андрею буде прочитана молитва «Нехай утихне буря війни».

На завершення ангел Святоюрської гори відчинить браму Собору, щоб впустити Пресвяту Родину до ясел, де має спочити новонароджений Христос.

ПРОГРАМА

16:00 – Вечірня у Архикатедральному Соборі святого Юра;

16:45 – Винесення Вифлеємського вогню Миру;

Молитва за мир перед пам’ятником Праведному Митрополиту Андрею;

Урочисте повернення на подвір’я Собору разом із Пресвятою Родиною;

Святкове частування.

Святіший Отець Папа Франциск у своєму послані з нагоди Дня миру зауважує, що: «Ми всі хочемо миру; багато людей будують його кожен день маленькими справами, багато людей страждають і терпеливо зносять втому від величезної кількості спроб побудувати мир. В 2017 році ми маємо докласти зусиль, молитися та діяти, щоб стати людьми, які винищили зі своїх сердець, зі своїх слів та вчинків будь-які акти насильства. Немає нічого неможливого, якщо ми звернемося до Бога в молитві. Будь-яка людина може стати будівничим миру».

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