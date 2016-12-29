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У Парк культури завезли нові атракціони

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У Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького привезли нові атракціони. Про це повідомляється на офіційній сторінці арку у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

1 Так, для дітлахів привезли два нових дитячі атракціони – вежу вільного падіння та обертальні чашки, на яких можна буде кататися вже навесні 2017-го.

2

Нагадаємо, загальна вартість атракціонів – 3, 93 млн грн. Раніше проводився тендер, в якому брали участь дві компанії. Виграла  тендер компанія «Італпарк». Це київська компанія, але вони офіційно займаються продажем італійських атракціонів.

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