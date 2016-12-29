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У новорічну ніч львів’ян запрошують подивитися на 3D-світлове шоу

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Провести старий та зустріти новий рік мешканців та гостей міста запрошують на площу Ринок, де на них чекатиме неймовірне світлове шоу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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Однак, задля проведення цього шоу вуличне освітлення у центрі буде дещо змінено – на 10 хв вуличне освітлення на пл Ринок буде вимкнено.

«31 грудня з 23.30 год. до 01.00 год. 1 січня ми запустимо світлове шоу на площі Ринок зі сторони балкону міського голови. Шоу розпочнеться маленьким розігрівом, далі ми зустрінемо Новий рік і з 00.00 год. до 01.00 год. ми будемо проводити вечірку і всі візуальні ефекти будуть зображені в 3D, а щоб їх побачити усім охочим роздадуть спеціальні окуляри. Якщо хтось матиме бажання провести відлік перед Новим роком в центральній частині міста на площі Ринок, то це буде ідеальне місце», – зазначив Альберт Врубель, медіахудожник, автор світлових інсталяцій.

Організатори також зазначили, що з 23:55 год. до 00:05 год. на 10 хвилин буде вимкнуто вуличне освітлення на площі Ринок, щоб якомога краще передати усю атмосферу та ефекти світлового шоу. Мешканців міста просять вибачити за тимчасові незручності.

 

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