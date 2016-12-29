У мерії запевняють, що ніякого вихідного 1 січня у маршруток не буде

1 січня 2017 року громадський транспорт міста курсуватиме у режимі вихідного дня, як це завжди відбувається у святкові дні. Про зазначив начальник управління транспорту та зв’язку ЛМР Віктор Щир, передає Львівський портал з посиланням на Львівську міську раду.

«Перевізники взяли на себе зобов’язання працювати 1 січня», – зазначив Віктор Щир.

Нагадаємо, для забезпечення безперебійного надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Львові 23 грудня, виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення, що управління транспорту та зв’язку ЛМР укладе договори з автомобільними перевізниками, які здійснюють перевезення на автобусних маршрутах загального користування, на термін з 2 січня до 31 березня 2017 року. Зокрема, тимчасові угоди будуть укладені з 4 перевізниками – АТП-1, АТП-14630, «Фіакр» та «Міра і К», оскільки діючі угоди з ними закінчуються 31 грудня цього року. Планується, що оголошення про конкурс на перевезення на цих 46 маршрутах буде опубліковано у ЗМІ 5 січня 2017 року. Конкурсна процедура триватиме орієнтовно 1,5 місяця.

«31 грудня закінчуються угоди з перевізниками по 46 маршрутах: 16 маршрутів АТП-1 і по 10 маршрутів АТП-14630, «Фіакр» та «Міра і К». У зв’язку з тим, що з січня управління транспорту стає юридичною особою, прийнято рішення, що всі документи щодо конкурсу має підписувати начальник управління транспорту як організатор перевезень в місті.

Плануємо, що оголошення про проведення конкурсу буде опубліковано у ЗМІ 5 січня 2017 року. Це вже буде старт конкурсу. Конкурсна процедура триває орієнтовно 1,5 місяця – один місяць дається на подачу документів претендентам і два тижні – на опрацювання документів і звернення в державні органи, які, відповідно до чинного господарства, контролюють цей процес. Якщо 5 січня буде оголошено конкурс, то вкінці лютого він буде проведений. А на цей перехідний період прийнято рішення виконкому», – розповідав раніше начальник управління транспорту та зв’язку ЛМР Віктор Щир.

Як повідомляв Львівський портал, активісти ГО «За якісний транспорт» розповсюдили інформацію про те, зазначили, що першого січня у більшості маршруток Львова буде вихідний.