У Львові встановили особу «мінера» торгового центру на Городоцькій

У Львові правоохоронці встановлюють особу аноніма, котрий повідомив про «замінування» торгового центру на Городоцькій. Правоохоронці встановили, що зловмисник телефонував з таксофона. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 29 грудня, о 00.40 у Франківський відділ поліції надійшло повідомлення від чергового диспетчера управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області про те, що на оперативний номер 101 надійшло анонімне повідомлення про замінування одного з львівських торгівельних центрів по вулиці Городоцькій.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог з собакою, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці ретельно обстежили приміщення центру та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Поліцейські встановлюють особу аноніма, котрий повідомив про псевдозамінування. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України. Санкція статті передбачає покарання – від двох до семи років позбавлення волі. Проводяться слідчі дії вже встановлено, що зловмисник телефонував з таксофона.

Фото: kremen.today