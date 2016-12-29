У Львові спалили наркотиків на мільйон гривень

Спалення наркотичних речовин, вилучених з незаконного обігу, правоохоронці проводять регулярно на підставі рішень судів, що набрали чинності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 29 грудня, спеціально створена комісія, до складу якої увійшли працівники Першого територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності, Управління служби безпеки України у Львівській області та Державної фіскальної служби та інші знищили наркотичні засоби, які були вилучені з незаконного обігу. У вогні згоріло близько ста кілограмів рослинних та синтетичних наркозасобів.

Як повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області начальник слідчого управління полковник поліції Микола Самарчук, вартість спалених наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько мільйона гривень.

«Сьогодні ми знищуємо речові докази у 181-му кримінальному провадженні. По даним кримінальним провадженнях притягнули до відповідальності близько 150-ти осіб. По усіх цих об’єктах в нас є рішення суду щодо знищення речових доказів», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області начальник слідчого управління полковник поліції Микола Самарчук.

Серед знищених наркотичних засобів: героїн, бупренорфін, амфетамін, мета дон, трамадол, дезоморфін, канабіс, макова соломка, коноплі, опій та інші. Знищення наркотиків, вилучених з обігу зазвичай відбувається двічі на рік.