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У Львові патрульні затримали злодія, який викрав речі з автомобіля

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Патрульні затримали підозрюваного в крадіжці з автомобіля, а згодом знайшли і сам автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

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Уночі, близько 2-ї години, на площі Кропивницького, патрульні помітили чоловіка, який ніс в руках акустичну колонку.
Інспектори вирішили з’ясувати звідки він прямує. При поверхневій перевірці, в нього знайшли магнітолу, дві автомобільні колонки, тахометр, годинник, набір інструментів. Чоловік не зміг пояснити чиї це речі та звідки він їх взяв.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу. В присутності свідків, у невідомого вилучили ці речі. А самого громадянина доставили до Галицького відділу поліції.

Під час спілкування з патрульними, чоловік погодився показати де вкрав згадані предмети. Разом з охоронцями правопорядку чоловіку поїхав на раніше згадану вулицю і вказав транспортний засіб, в якому зловмисник розбив скло та викрав майно. Патрульні викликали на місце події власника автомобіля ВАЗ 2106 , який написав заяву. Справу передали слідчому.

Фото: патрульна поліція Львова

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